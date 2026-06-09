Mundial 2026: Así es la fuerte revisión contra Cannavaro y Uzbekistán en su llegada a EE.UU.

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Algo que en las primeras de cambio está quedando claro, es que los organizadores del Mundial de Fútbol de 2026 se enfocaron mucho en el aspecto de la seguridad, aunque en esta ocasión, hicieron pasar un incómodo momento al ex campeón del mundo Fabio Cannavaro.

Las distintas selecciones se encuentran llegando a suelo estadounidense para prepararse de cara a su debut en el máximo evento de selecciones y una de las que arribó hoy, fue la de Uzbekistán, con su seleccionador, Cannavaro.

Fabio Cannavaro pasan un incómodo momento en la revisión

En lo que parecía una revisión de rutina y lo fue, para el resto de los miembros de la selección de Uzbekistán, excepto para el último defensor en ganar el Balón de Oro y un grupo menor, los miembros del cuerpo de seguridad se enfocaron en Fabio, quien aparentemente era sospechoso de mula de drogas.

Por esa razón, fueron chequeados minuciosamente a un costado, incluso le revisaron los bolsos para revisar todas sus pertenencias. Cabe destacar, que la situación no paso a mayores, simplemente se trató de un chequeo exhaustivo de seguridad.

Cannavaro, fue ganador del Balón de Oro en 2006, siendo el tercer y último zaguero en obtener este galardón y ese mismo año, fue campeón del Mundo con Italia, su país natal.