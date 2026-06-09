¿La cláusula de 500 millones de Julián Álvarez tiene variantes?

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La reciente intentona del Real Madrid por cerrar el fichaje de Julián Álvarez, cifrada en unos ambiciosos 150 millones de euros, ha servido de catalizador para desvelar que la situación contractual del argentino en el Atlético de Madrid no es, ni de lejos, tan lineal como sugiere su cifra de rescisión oficial.

La "Casa Blanca" ha chocado de frente con la postura inamovible de la directiva colchonora, quienes han desestimado la propuesta inicial basándose en la cláusula de 500 millones de euros que, en teoría, vincula al delantero con la entidad hasta el final de la década.

Sin embargo, el periodista Ben Jacobs ha arrojado luz sobre las particularidades del acuerdo, sugiriendo que la "cláusula de los 500 millones" funciona más como una cifra de cara a la galería que como una realidad absoluta para todos los mercados.

Al parecer, el contrato suscrito por el argentino incluiría una serie de disposiciones de carácter confidencial que actuarían como atajos para clubes seleccionados de la Champions League.

Rompecabezas en el mercado

El aspecto más intrigante de esta revelación es la existencia de condiciones que permitirían a ciertos equipos, con el FC Barcelona a la cabeza, acceder a la compra del jugador por una suma sensiblemente menor a los 150 millones de euros que ya fueron rechazados por el Atlético.

Esta revelación cambia radicalmente la dinámica de poder en la negociación. Mientras el Atlético intenta mantener el control absoluto sobre el futuro de su atacante, la existencia de estas cláusulas preferenciales para terceros introduce una variable de inestabilidad y estrategia que los grandes de Europa, especialmente los azulgranas, podrían estar esperando para explotar en el momento oportuno.

La carrera por Julián Álvarez promete ser, por tanto, una partida de ajedrez donde el precio final podría estar mucho más cerca de la viabilidad de lo que los 500 millones de euros oficiales intentan aparentar.