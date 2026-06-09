Real Madrid reveló el jugador que quieren fichar por 150 millones de euros

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Nuevas noticias surgen en el Real Madrid, que hace minutos reveló de forma oficial el nombre del jugador por el que se lanzarán a intentar fichar en esta ventana de transferencias.

Se trata del delantero argentino, Julián Álvarez, que forma parte del Atlético de Madrid y al que han revelado a través de un comunicado oficial compartido en las plataformas digitales del equipo merengue.

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez", cita el comunicado.

Atlético rechazó propuesta del Real Madrid

En la misma comunicación madridista se apuntó la respuesta que recibieron de la entidad colchonera, que no habría sido favorable a los planes merengues y desembocó en una negativa de la oferta.

"Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", expresó la comunicación.

Hay que recordar que Julián Álvarez, según la prensa de España, tiene una cláusula de 500 millones de euros y también sería una de las figuras pretendidas por el rival principal del cuadro madridista, el FC Barcelona. De hecho, situación por la que hace algunos días se generó una respuesta del Atlético al club catalán.

Por lo pronto, habrá que esperar a ver si el Real Madrid insiste en obtener los servicios del delantero argentino, que está con su selección para afrontar el Mundial 2026, o cambia de planes por otra figura del fútbol internacional.