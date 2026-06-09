Julián Álvarez habría pedido esto al FC Barcelona antes del Mundial 2026

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El tema con el mercado de fichajes sigue muy movido por estos días. Sobre todo, desde los rumores que siguen surgiendo, en los que lógicamente siempre están relacionados los principales clubes del mundo. Uno de esos casos es el que relaciona al FC Barcelona con Julián Álvarez.

El delantero argentino sería la pretensión principal del club azulgrana de cara a lo que viene en la campaña 2026-27 y el único escollo que está presentando sería el Atlético de Madrid, poseedor de sus derechos federativos.

La entidad colchonera ya habría rechazado una primera oferta de los culés por la cifra de 100 millones de euros y estarían cerrados a permitir la salida del atacante de la 'albiceleste'. En primera instancia, hay informaciones que señalan que la 'araña' quiere jugar en el equipo blaugrana y ya tendría un acuerdo en esa dirección.

Ahora bien, las trabas del Atlético serían lo único que mantienen esta operación sin poder avanzar, lo que habría motivado al argentino a extenderle a los blaugranas una petición.

Julián Álvarez pidió al Barcelona tranquilidad

Lo dicho, desde la entidad catalana tenían una primera planificación en el intento de este fichaje. Los culés pretendían cerrar el movimiento antes del Mundial 2026, apoyándose en la voluntad del jugador.

Ahora, una vez que el Atlético no cedió ante los primeros intentos, el delantero habría pedido al alto mando azulgrana trabajar con bajo perfil para cerrar este traspaso y convencer al equipo madrileño, según lo explica 'Thetouchline'.

El atacante quiere afrontar su participación en el Mundial 2026 con toda la mente puesta en su selección y, una vez finalizada la edición de la Copa del Mundo, si poder abocarse a la operación que lo lleve al Barcelona.