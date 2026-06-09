Barcelona advierte a Florentino Pérez: "Nos veremos en los juzgados"

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En días recientes los focos se centraban en el proceso electoral del Real Madrid y dejaban a un lado las declaraciones que Florentino Pérez, previas a las elecciones merengues, en las que apuntaba directamente al FC Barcelona por el denominado 'Caso Negreira'.

Con el paso de los días ese asunto fue perdiendo peso en la opinión pública, mientras lo más relevante pasaba por los nombres que sonaban en el mercado de fichajes. Ahora bien, desde la acera culé no se olvidaron las palabras del presidente madridista y han decidido responder.

El encargado de hacerlo fue el mandatario del club blaugrana, Rafa Yuste, quien compareció ante el Senado azulgrana, integrado por los mil socios más antiguos de la entidad, y envió el contundente mensaje a su homólogo del Real Madrid.

“Una cosa es defenderte con orgullo y otra cosa es ir por detrás haciendo determinadas cosas. ¿Ustedes creen que nos pueden amenazar diciendo que enviarán 500 papeles a la UEFA? No sé este señor qué se ha pensado”, fue una de las primeras impresiones de Yuste.

Barcelona denunciará a Florentino Pérez

En medio de todo, lo que terminó de llamar la atención de los presentes estuvo en que Yuste sin miramientos avisó que por esas declaraciones emprenderán acciones legales contra Pérez: “En fin, ya nos veremos en los juzgados y ojalá tengan lo que se merecen. Iremos a por ellos porque tenemos las de ganar”.

Y agregó: “El presidente del Madrid no ha digerido los éxitos del Barça. Una cosa es tener celos, otra tener rabia. ¿Ustedes creen que este señor nos puede acusar de robar ligas y de ganar gracias a los árbitros?”.

“Pep me decía que la memoria es corta. Pues yo tengo memoria. Emprenderemos acciones legales contra Florentino por recurrir a la infamia para desestabilizarnos. Nuestro escudo no se toca. El nombre del Barça no lo ensucia nadie. Así que nos veremos en los juzgados”, expresó con contundencia.

Finalmente, ahora queda esperar por este paso del FC Barcelona y ver si Florentino Pérez emitirá algunas declaraciones sobre el tema, como ya lo fue mencionando en varias oportunidades en su campaña electoral.