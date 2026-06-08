Florentino Pérez se reunió con el Papa León XIV

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Florentino Pérez, presidente reelecto del Real Madrid, ha recibido en el recinto de la capital española al papa León XIV, en el marco de un encuentro institucional con la comunidad diocesana de Madrid. El acto, que reúne una alta relevancia política, social y religiosa, consolida al estadio madridista como un espacio polivalente con capacidad para albergar eventos de magnitud global, más allá de las competiciones deportivas tradicionales.

La cita se ha desarrollado bajo un estricto protocolo y ha servido para escenificar un acercamiento directo entre los máximos representantes de la Iglesia católica y de la entidad deportiva más laureada de Europa.

Un intercambio de obsequios con alto valor simbólico

Durante el encuentro en las instalaciones del Bernabéu, se ha producido el tradicional intercambio de regalos entre ambas delegaciones. Florentino Pérez ha hecho entrega al pontífice de una camiseta oficial del Real Madrid, personalizada con su nombre de pila, Robert F. Prevost, y serigrafiada con el dorsal número uno. Asimismo, el mandatario blanco ha obsequiado al papa con una réplica a escala del estadio Santiago Bernabéu, elemento que proyecta la identidad y la tradición de la institución.

Por su parte, el papa León XIV ha correspondido al presidente del Real Madrid con la entrega de una medalla pontificia oficial. Este intercambio simboliza el reconocimiento mutuo entre la Santa Sede y el club madrileño, vinculando los valores del deporte con la acción social y cultural que la Iglesia promueve a nivel internacional.

El papel institucional del Real Madrid

Florentino Pérez ha tomado la palabra durante el acto para subrayar la relevancia de esta visita en el feudo madridista. El presidente ha destacado que el Real Madrid actúa como un referente internacional cuyos compromisos exceden lo estrictamente deportivo, abarcando ámbitos sociales, educativos y culturales a través de su fundación y de su presencia en diversos continentes. El máximo dirigente del club ha enfatizado que recibir al líder de la Iglesia católica refuerza el arraigo de la institución en la comunidad y su proyección como embajadora de valores universales.