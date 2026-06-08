Venezuela cae en el pozo y Costa de Marfil apunta a las semifinales

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La intensidad del Torneo Maurice Revello 2026 alcanzó un punto crítico este lunes, con la celebración de una jornada decisiva que ha reconfigurado por completo la parte alta de la tabla en el Grupo B.

Con los resultados de hoy, el panorama de cara a las semifinales se perfila con mayor claridad para los aspirantes al título. En el primer turno, Costa de Marfil Sub-23 ratificó su jerarquía en el certamen al imponerse con un sólido 2-1 frente a su similar de Canadá Sub-20.

Este resultado permite al conjunto marfileño consolidarse como el líder indiscutible del sector, acumulando ocho puntos y posicionándose como uno de los rivales a batir en la fase final del torneo.

Camino a las semifinales

Por otro lado, el segundo encuentro de la jornada fue protagonizado por Portugal Sub-20, que logró una victoria clave de 3-1 frente a la Vinotinto Sub-20.

Con estos tres puntos, el cuadro lusitano escala a la segunda posición de la tabla con siete unidades, metiendo presión total a los líderes y dejando la mesa servida para una definición de infarto.

La resolución del grupo llegará este próximo jueves 11 de junio, fecha en la que se disputará la última jornada de esta fase. El duelo estelar enfrentará a Portugal ante Canadá; una victoria lusa les garantizaría el boleto directo a las semifinales como líderes del Grupo B, dependiendo de lo que ocurra en el resto de los cruces.

En paralelo, Venezuela Sub-20 se medirá ante Japón Sub-20 en un compromiso donde el combinado nacional buscará cerrar su participación en tierras francesas con honor, enfocados en rescatar un triunfo ante el cuadro nipón para despedirse de la competición mostrando el crecimiento y la competitividad de su proyecto joven.