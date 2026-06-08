¡Polémica total! La Vinotinto pierde ante Portugal con un penal "inexistente"

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En una jornada marcada por la frustración y decisiones arbitrales discutidas, la Vinotinto Sub-20 sufrió una dolorosa derrota frente a su similar de Portugal en el Torneo Maurice Revello 2026.

Con este resultado, el combinado criollo se despide de sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase, quedando sin margen de maniobra en el certamen internacional.

El encuentro inició con una tónica positiva para los dirigidos por Juan Tolisano. Conscientes de la urgencia por sumar de a tres para mantener vivas sus esperanzas de clasificación, Venezuela saltó al campo con determinación.

La recompensa llegó temprano en el cronómetro, cuando una incursión ofensiva derivó en una falta dentro del área que Diego Claut cambió por gol desde el punto penal, otorgando una ventaja que ilusionaba a la afición.

Remontada polémica

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar hacia el cierre de la primera mitad. Portugal logró estabilizar el juego, aprovechando la posesión para acercarse al arco criollo.

La situación se complicó aún más para Venezuela tras la expulsión de Sebastián Hernández por doble amarilla, obligando al equipo a encarar gran parte del compromiso con un hombre menos.

La igualdad llegó a través de un tiro de esquina bien ejecutado por los lusos, aprovechando el desorden defensivo generado por la inferioridad numérica.

Aunque, el momento de mayor tensión ocurrió en la recta final del juego, cuando la juez principal sentenció un penal a favor de Portugal tras una acción altamente cuestionada por el banquillo venezolano, lo que permitió a los europeos remontar el marcador. En los últimos minutos sentenciaron el encuentro (3-1).

Con este resultado, la Vinotinto cierra su participación en la pelea por la clasificación y deberá enfocar sus esfuerzos en la última fecha de la fase de grupos ante Japón.