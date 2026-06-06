Japón se reencuentra con el triunfo y el Grupo B se aprieta en el Maurice Revello

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La tercera jornada del Grupo B en el Torneo Maurice Revello 2026 dejó un panorama apasionante en la lucha por la clasificación. Con resultados ajustados y mucha paridad, los equipos comienzan a definir sus aspiraciones en una zona que sigue manteniendo la emoción hasta el último momento.

En el primer turno del día, el seleccionado de Japón Sub-20 logró una victoria fundamental para sus intereses. Con un ajustado 1-0 sobre Canadá, el conjunto nipón sumó tres puntos de oro que le permiten alcanzar las cuatro unidades en la tabla, metiéndose de lleno en la pelea por la cima del grupo.

Por su parte, Canadá se estanca con tres puntos, cayendo al cuarto lugar y complicando su panorama de cara a las próximas jornadas. Mientras tanto, Venezuela sigue en el fondo de la tabla con cero puntos, tras haber tenido su fecha de descanso en esta jornada, lo que obliga a la Vinotinto a sumar con urgencia en sus siguientes duelos.

En el segundo encuentro de la jornada, Portugal y Costa de Marfil protagonizaron un duelo defensivo que terminó en empate sin goles. Los africanos logran mantener el liderato del grupo con cinco unidades, mientras que el combinado luso se ubica segundo, también con cuatro puntos, compartiendo línea con Japón.

Así queda la tabla tras la jornada 3

Posición Selección Puntos 1º Costa de Marfil 5 2º Portugal 4 3º Japón 4 4º Canadá 3 5º Venezuela 0

Con este escenario, la próxima fecha se perfila como decisiva. Costa de Marfil buscará consolidar su liderato, mientras que Portugal y Japón se mantienen al acecho, y tanto Canadá como la Vinotinto están obligados a sumar si quieren seguir soñando con la siguiente fase.