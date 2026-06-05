Torneo Maurice Revello

Torneo Maurice Revello: Así se jugó la tercera jornada del Grupo A

Colombia aparece en la última posición de la clasificación con dos derrotas (un partido menos)

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Meridiano

Viernes, 05 de junio de 2026 a las 03:00 pm
Torneo Maurice Revello: Así se jugó la tercera jornada del Grupo A
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La intensidad sigue en aumento en el Torneo Maurice Revello 2026. Este viernes 5 de junio, la tercera jornada del Grupo A entregó resultados que comienzan a definir el panorama de cara a las fases decisivas, dejando a las selecciones asiáticas en la cima de la clasificación tras una fecha marcada por la solidez y el oportunismo.

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En el primer turno del día, la selección de China Sub-20 logró una victoria crucial al superar a Colombia Sub-19 por la mínima diferencia (1-0). Fue un encuentro sumamente táctico, donde el conjunto asiático supo gestionar la ventaja obtenida para llevarse tres puntos fundamentales.

Para los "cafeteros", el resultado complica sus aspiraciones en el torneo, al quedar relegado al fondo de la tabla en un grupo que ha demostrado ser sumamente competitivo.

Por su parte, en el compromiso de cierre, Arabia Saudita Sub-23 dejó clara su jerarquía al imponerse con contundencia por 3-1 ante Túnez Sub-20. El cuadro saudí mostró un despliegue ofensivo superior, capitalizando sus oportunidades ante un conjunto tunecino que no pudo frenar el ímpetu del equipo de Oriente Medio.

Así queda la tabla de posiciones

Con estos resultados, la clasificación del Grupo A se ha segmentado claramente:

  1. Arabia Saudita Sub-23: 6 puntos

  2. China Sub-20: 6 puntos

  3. Túnez Sub-20: 3 puntos

  4. Congo: 3 puntos

  5. Colombia Sub-19: 0 puntos

La paridad en el liderato promete que la definición de la fase de grupos será de alta tensión. Mientras tanto, Túnez, Congo y Colombia se mantienen a la expectativa, obligados a sumar de a tres en sus próximos enfrentamientos para no perder el rastro de los punteros.

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