La Vinotinto pierde a un jugador en la previa del partido ante Irak

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El próximo miércoles 10 de junio la Vinotinto volverá a la acción, tras lo que fue su primera presentación en la fecha FIFA, en la caída contra el combinado de Turquía (2-1). Ahora, para cerrar la preparación, los criollos se medirán a Irak, con un cambio de última hora.

Se trata del defensor Carlos Vivas, sobre el que se informó que ya no formará parte de la expedición liderada por el técnico Oswaldo Vizcarrondo para el compromiso ante los iraquíes.

La razón expuesta por la FVF (Federación Venezolana de Fútbol) para la ausencia del jugador está ligada a motivos familiares que obligarán al zaguero a tomar concentración en ese ámbito.

"Carlos Vidas fue autorizado para no continuar en la concentración de la Vinotinto por motivos familiares, ante el próximo nacimiento de su hija", refirió la comunicación oficial de la FVF.

La Vinotinto y las pruebas contra Irak

El equipo de 'Vizca' puso un plan contra Turquía que funcionó por momentos y generó muchas complicaciones por la banda izquierda, sobre todo, con la actuación de Gleiker Mendoza, que anotó en esa primera parte.

Eso sí, el rival que tuvo Venezuela, con importantes figuras, evitó que se desplegara 100% la idea de tenencia que quiere impregnar el entrenador a este bloque de jugadores.

Ahora bien, contra Irak se espera que la oncena nacional sí pueda apuntar en esa dirección, así como de probar distintas variantes en ese modelo de juego al que apuesta Vizcarrondo.

Irak es una selección también mundialista y que actualmente está en el puesto 56 del ranking FIFA, seis puntos más bajos que la Vinotinto, que ocupa en ese sitial la casilla 49.