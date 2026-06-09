LaLiga impone su cronograma: el torneo arrancará en agosto pese a las protestas sindicales

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La temporada 2026-2027 de LaLiga ya tiene una fecha de inicio oficial. Un laudo arbitral ha determinado que la competición de Primera División arrancará el fin de semana del 15 y 16 de agosto.

Esta resolución respalda el plan organizativo de la patronal y desestima la propuesta de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). El sindicato exigía posponer el inicio hasta el 23 de agosto, argumentando la necesidad de descanso tras la finalización de la Copa del Mundo el 19 de julio.

El impacto logístico de un Mundial que durará un 30% más de lo habitual ha sido el gran eje de esta disputa. Para mitigar la fatiga física de los internacionales, LaLiga implementará un sistema de monitoreo de plantillas apoyado en inteligencia artificial.

Ajustes y aplazamientos en la primera jornada

Para proteger a los equipos con mayor representación internacional, se ha diseñado un plan de contingencia específico. Aquellos clubes cuyos jugadores alcancen las semifinales o la gran final del Mundial tendrán la opción de aplazar su debut liguero.

Estos encuentros de la jornada inaugural se reprogramarán, por defecto, para el martes 25, miércoles 26 o jueves 27 de agosto. No obstante, si algún equipo lo solicita formalmente, se evaluará la posibilidad de jugar entre el 18 y el 20 de agosto.

Definición de la Segunda División y los Playoffs

El arbitraje también resolvió las discrepancias en torno al cierre del calendario de la Segunda División. La temporada regular de la categoría de plata concluirá oficialmente el domingo 6 de junio de 2027, con la disputa de la jornada 42.

Posteriormente, el vital playoff de ascenso hacia la máxima categoría se desarrollará en una ventana de once días. Estos decisivos cruces de eliminación directa se jugarán entre el 9 y el 20 de junio, evitando la acumulación de jornadas intersemanales en la recta final.

El choque de posturas: salud contra estabilidad

Desde la AFE manifestaron una profunda decepción por el dictamen, asegurando que la fecha estipulada es perjudicial para la salud de los atletas. El gremio defiende que los futbolistas requieren 21 días consecutivos de vacaciones y una pretemporada adecuada para prevenir lesiones.

El sindicato fue tajante al acusar a los organizadores de anteponer el éxito comercial sobre la integridad física. Además, exigieron la firma de un nuevo convenio colectivo e instaron a la Federación Española de Fútbol a no interferir a favor de la liga.

Por su parte, LaLiga defendió firmemente su itinerario, negando cualquier motivación puramente económica. La organización aseguró que su cronograma logra el equilibrio perfecto entre la salud deportiva y la indispensable estabilidad estructural de la competición.