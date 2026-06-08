Estrella del Real Madrid se aleja del fútbol para estudiar en Harvard

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Mientras el mundo se prepara para la llegada de la Copa del Mundo de 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, Eduardo Camavinga ha aprovechado su tiempo lejos de las canchas para enfocarse en su desarrollo académico.

El mediocampista del Real Madrid participó en un curso intensivo sobre negocios del entretenimiento, los medios de comunicación y el deporte impartido por la prestigiosa Harvard Business School.

Camavinga estudiará en Harvard durante el Mundial 2026

Camavinga, de 23 años, quedó fuera de la convocatoria de Francia para el Mundial, una decisión que sorprendió a algunos aficionados considerando su experiencia internacional. El volante fue parte del plantel que disputó la final de la Copa del Mundo de 2022 y tuvo participación como suplente en el partido que terminó con la derrota francesa frente a la selección de Argentina en la tanda de penales.

Mientras sus compañeros de selección trabajaban en su campamento de preparación en Massachusetts, Camavinga se encontraba a pocos kilómetros de distancia asistiendo a clases en Harvard. El futbolista compartió en sus redes sociales varias imágenes de su experiencia académica, incluyendo una fotografía junto a su certificado de finalización. La publicación recibió mensajes de apoyo y felicitaciones de varios colegas, entre ellos su compañero de equipo Vinicius Junior.

“Unos días para aprender, escuchar y crecer. Agradecido por la experiencia en Harvard Business School”, escribió el mediocampista francés.

Desde su debut con la selección absoluta en 2020 bajo las órdenes de Didier Deschamps, Camavinga ha disputado 29 encuentros internacionales. Tras anunciar la lista definitiva para el Mundial de 2026, Deschamps explicó públicamente los motivos que lo llevaron a dejar fuera al jugador, quien ahora aprovecha este período para ampliar sus conocimientos más allá del fútbol.