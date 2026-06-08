Alerta máxima en la concentración de Suiza por serpientes venenosas

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Las selecciones de fútbol que llegan a los Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo suelen preocuparse por la aclimatación, la intensidad táctica o el estado físico de sus estrellas. Sin embargo, la selección nacional de Suiza ha tenido que añadir un enemigo completamente inesperado y letal a su lista de prioridades: las serpientes de cascabel.

Lo que debía ser una concentración tranquila en el idílico clima de San Diego se transformó rápidamente en un escenario de tensión cuando el propio seleccionado helvético encendió las alarmas de seguridad biológica dentro de su cuartel general.

La gravedad de la situación quedó en evidencia cuando la delegación suiza distribuyó de forma interna (y posteriormente hizo público) un mapa detallado de sus instalaciones de entrenamiento. En el gráfico, un área específica aparece delimitada con un llamativo color ROJO junto a una advertencia que no deja espacio a la interpretación: Cuidado con las serpientes.

De acuerdo con los registros del Museo de Historia Natural de San Diego, la advertencia está más que justificada. La región costera y montañosa del sur de California es el hogar de hasta cuatro especies distintas de serpientes de cascabel, todas ellas portadoras de un veneno altamente peligroso que requiere atención médica e inmunológica inmediata en caso de mordedura.

El choque cultural de un peligro desconocido

Para el ciudadano común del suroeste norteamericano, coexistir con estos reptiles es una realidad de la que se aprende desde la infancia. Pero para el plantel europeo, la situación es sencillamente de película. En Suiza no existe ni una sola serpiente de cascabel en estado de libertad.

Los futbolistas suizos se han topado de frente con un ecosistema salvaje y hostil que jamás imaginaron enfrentar en una cancha de fútbol. El tener que revisar los campos de entrenamiento, los alrededores de los vestuarios y las zonas de descanso antes de caminar se ha convertido en una nueva e incómoda rutina para un equipo que jamás había tenido que pensar en este tipo de peligro en sus vidas.

Un Mundial extremo: Noruega y Haaland también bajo advertencia

El temor a la fauna local no es exclusivo del búnker de Suiza. Al otro lado del país, en su base de entrenamiento en el estado de Carolina del Norte, la selección de Noruega (comandada por el temible delantero Erling Haaland) recibió alertas idénticas por parte de los organizadores locales.

A los nórdicos se les notificó la alta presencia de reptiles peligrosos en las inmediaciones de sus campos de práctica, acompañando la advertencia con un instructivo explícito y tajante: NO PROVOCAR a los animales bajo ninguna circunstancia.

La antesala de esta Copa del Mundo está demostrando que el desafío no solo estará en la exigencia de los rivales sobre el césped, sino en la capacidad de las delegaciones europeas para adaptarse a la indomable naturaleza del continente americano. Para Suiza y Noruega, la competencia ya comenzó, y el primer objetivo es mantenerse a salvo.