Real Madrid: ¿Cuáles son las promesas que debe cumplir Florentino Pérez tras ser reelecto?

Suscríbete a nuestros canales

La reelección de Florentino Pérez en el Real Madrid es el punto de partida de una transformación profunda. Con el aval de los socios, el presidente merengue ha puesto sobre la mesa ejecutar un mercado de fichajes histórico para devolver al club a la cima de la exigencia competitiva.

La principal apuesta para liderar este vestuario es la contratación de José Mourinho. La directiva confía en que el regreso del estratega portugués inyectará una disciplina táctica férrea y recuperará esa mentalidad "ganadora" que, bajo su mando, definió una etapa de alto rendimiento.

Primeros fichajes

El plan de modernización de la plantilla comienza por los cimientos. El Real Madrid ha cerrado la llegada de Ibrahima Konaté, un central llamado a liderar la zaga por su potencia física y capacidad de anticipación.

A él se une Denzel Dumfries, cuya incorporación busca aportar profundidad, despliegue físico y recorrido constante por la banda derecha, una zona que el club considera clave para equilibrar el equipo de cara a la próxima campaña y cubrir la salida de Dani Carvajal.

El "bombazo" de 150 millones

Sin embargo, la promesa más resonante de Florentino Pérez es la ejecución de una maniobra de mercado sin precedentes. El presidente ha garantizado la preparación de una partida de 150 millones de euros destinados a cerrar la contratación de un jugador galáctico.

Aunque el secretismo es total y se han desmentido nombres mediáticos que han sonado en los portales especializados, la directiva asegura que se trata de un perfil diferencial, con impacto inmediato, que cambiará las reglas del juego.

Este bloque de fichajes, sumado a otras incorporaciones que la dirección deportiva ya tiene en cartera, dibuja un Real Madrid que no contempla otra opción que la victoria. La era de la "reconstrucción" ha comenzado, y el madridismo espera que estas promesas se traduzcan, lo antes posible, en títulos sobre el césped.