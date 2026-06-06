El Papa León XIV se confiesa y elige entre Real Madrid o Barcelona

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Apenas aterrizado en suelo español para iniciar una intensa agenda pastoral de una semana, el Papa León XIV ha logrado acaparar todas las miradas, no solo por su mensaje de fe, sino por una revelación que ha hecho "reventar" las redes sociales y la prensa deportiva nacional.

Durante el tradicional encuentro con los periodistas que acompañaban al Pontífice en el vuelo hacia Madrid, una pregunta rompió el protocolo habitual: "¿Real Madrid o Barcelona".

Lejos de esquivar la cuestión, el Papa, con una sonrisa cómplice y un tono distendido, ofreció una respuesta que ya ha dado la vuelta al mundo.

Se queda con el Real Madrid

"Eso es fácil. El Papa es de todos los equipos pero Prevost (su apellido natural) es del Real Madrid", afirmó, desatando las risas y el asombro entre los presentes en la aeronave.

La confesión, realizada con la naturalidad que caracteriza a León XIV, ha generado una reacción inmediata en Internet. El nombre del Pontífice se ha convertido en tendencia global en cuestión de minutos, provocando un intenso debate entre aficionados de ambos clubes.

Mientras que el madridismo ha celebrado con entusiasmo la preferencia del líder de la Iglesia Católica, la afición azulgrana ha recibido el comentario con humor y sorpresa. La anécdota marca un inicio de viaje inusual para una visita de Estado y pastoral, donde la cercanía del Pontífice ha quedado patente desde su llegada.

Se espera que, a lo largo de su semana de estancia en España, León XIV continúe centrando su atención en las actividades programadas, aunque es probable que su "corazón" futbolístico siga siendo tema de conversación en cada parada de su recorrido.