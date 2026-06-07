¡Extraoficial! Florentino Pérez se queda como el presidente del Real Madrid

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Tras una jornada electoral intensa, marcada por una movilización masiva de los socios en la Ciudad Real Madrid, el escrutinio ha ratificado, extraoficialmente, la confianza del madridismo en el proyecto de Florentino Pérez, quien continuará al frente de la directiva blanca tras superar en las urnas a Riquelme.

El proceso electoral no fue un trámite más; fue el primero en dos décadas que exigió a la masa social decantarse entre dos propuestas claras para el futuro del club. Enrique Riquelme logró capitalizar un sector de la afición que pedía aires nuevos, presentando una plataforma basada en la transparencia y un nuevo enfoque de gestión institucional.

Su propuesta, reforzada por el apoyo público de leyendas como Raúl, Casillas y Del Bosque, inyectó una competitividad necesaria al proceso, obligando a un debate profundo sobre el rumbo de la institución.

Florentino Pérez seguirá al mando

Sin embargo, el socio ha optado por el continuismo de Florentino Pérez. La victoria del actual presidente se asienta sobre la solidez de sus proyectos insignia, encabezados por la transformación total del Santiago Bernabéu y la llegada de José Mourinho, quien vuelve a la "Casa Blanca" para las próximas temporadas.

Junto con el entrenador portugués, también se confirman las incorporaciones de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. Aunque, todas las miradas estarán puestas en quién será la estrella, por la que, ofertará "150 millones de euros".

Con esta victoria, recibe un respaldo renovado para culminar su hoja de ruta. El mensaje de las urnas es que el madridismo confía en la visión del empresario para navegar los retos económicos, deportivos y estructurales que afronta el fútbol europeo moderno.

Más allá del resultado, el club sale reforzado de un ejercicio democrático que, independientemente de la postura elegida, demuestra la vitalidad de su masa social. Ahora, con las urnas guardadas, el madridismo vuelve a unirse bajo un mismo objetivo y no es otro que, devolver al Real Madrid a la cúspide del deporte mundial.