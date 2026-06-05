Florentino Pérez va con todo: El Real Madrid alista oferta de €150 millones por Michael Olise

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Florentino Pérez lo ha vuelto a hacer. Fiel a su histórico manual de operaciones en el mercado de pases (donde la discreción pública suele preceder a los movimientos más agresivos), el presidente del Real Madrid está listo para activar una bomba de dimensiones estratosféricas en el fútbol del viejo continente.

A pesar de haber desmarcado el nombre del jugador en recientes declaraciones en vivo, la realidad en los despachos de Valdebebas es radicalmente opuesta. Michael Olise, la deslumbrante estrella del Bayern de Múnich, es el auténtico objeto de deseo que corona los planes del mandatario blanco para potenciar un ataque que ya es temido en todo el mundo.

Según reportes concurrentes de los periodistas Jason Burt de The Telegraph y José Félix Díaz del diario Marca, el Real Madrid lanzará una propuesta formal por valor de 150 millones de euros este próximo martes.

La estrategia del despiste y la obsesión presidencial

La maquinaria madridista ha operado bajo un manto de secretismo absoluto en las últimas semanas. La negativa pública de Florentino Pérez respecto a Olise responde a una estrategia calculada para no entorpecer las primeras aproximaciones y evitar un incremento desmedido en el precio de salida. Sin embargo, los informantes de primer nivel aseguran que el extremo derecho es la prioridad absoluta de la directiva para apuntalar la plantilla de cara a la próxima campaña.

Olise ha tenido un ascenso meteórico gracias a su desborde, visión de juego y capacidad resolutiva en el último tercio de la cancha, características que encajan a la perfección con la política de contrataciones del club español: capturar el talento más determinante del planeta en su etapa de plenitud física y futbolística.

La postura del Bayern: Un muro de 200 millones

La ofensiva del Real Madrid no será un camino sencillo. Al otro lado de la mesa de negociaciones se encuentra el Bayern de Múnich, un club históricamente reacio a desprenderse de sus máximas figuras y con una salud financiera impecable que le permite resistir ofertas tentadoras.

Las alarmas en el Allianz Arena ya están encendidas. El mes pasado, el influyente presidente de honor del club bávaro, Uli Hoeneß, adoptó una postura de extrema firmeza respecto al futuro del atacante galo:

"No hay ninguna posibilidad de venderlo, ni siquiera si llegan con 200 millones de euros".

Estas declaraciones preparan el escenario para lo que promete ser el gran culebrón del verano europeo. El pulso de poder entre la rigidez alemana de Hoeneß y la determinación económica e institucional de Florentino Pérez definirá el rumbo del mercado.

Presentar una oferta inicial de 150 millones de euros representa una de las mayores apuestas financieras en la historia del Real Madrid, solo comparable con los traspasos históricos de la institución. Si la oferta se formaliza el martes, la presión se trasladará de inmediato a las oficinas de Múnich, obligando al jugador y a su entorno a tomar una postura pública sobre su deseo de vestir la camiseta blanca en el Santiago Bernabéu.