El PSG le cierra la puerta al Real Madrid por estas estrellas

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La reciente declaración de intenciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien ha anunciado la presentación de una oferta formal de 150 millones de euros para el próximo martes, ha desatado una ola de especulaciones en el mercado de fichajes europeo.

Si bien los rumores han apuntado directamente a las estrellas del Paris Saint-Germain, la postura del club parisino ha sido tajante y definitiva.

Ante las informaciones que vinculan al Madrid con los mediocampista portugueses Vitinha y João Neves, la dirección deportiva del PSG ha querido cortar de raíz cualquier tipo de negociación. De acuerdo a Fabrizio Romano, el club francés ha confirmado que ninguno de los dos jugadores está en venta.

No rotundo del PSG

Para el Paris Saint-Germain, ambos jugadores representan un activo deportivo de primer nivel, además de ser piezas angulares sobre las que se fundamenta el proyecto deportivo a largo plazo de la institución.

En el Parque de los Príncipes, son considerados "intocables", reafirmando así su compromiso con la continuidad de la plantilla actual. Aunque la cifra de 150 millones anunciada por Pérez ha generado una gran expectación sobre el objetivo real de la ofensiva blanca, la firmeza de la postura parisina complica cualquier intento de acercamiento.

Esta declaración de intenciones por parte del PSG se interpreta como un mensaje claro a sus competidores. El club no tiene intención de desprenderse de sus pilares fundamentales, independientemente de las cifras que se manejen en el mercado.

La expectación se traslada ahora al próximo martes, fecha marcada en el calendario por la presidencia del club madrileño, mientras el PSG se mantiene firme en su intención de blindar a sus mayores talentos ante el interés de los gigantes europeos.