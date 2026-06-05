Los 'intocables' de Luis Enrique que son pretendidos por el Real Madrid

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El Paris Saint-Germain ha encontrado en Vitinha y João Neves dos piezas fundamentales para dominar el centro del campo. La sociedad portuguesa se ha convertido en uno de los grandes motores del equipo dirigido por Luis Enrique, aportando equilibrio, intensidad y una capacidad sobresaliente para controlar el ritmo de los partidos.

Su entendimiento dentro del terreno de juego ha sido una de las claves del crecimiento del conjunto parisino en las últimas temporadas. Vitinha se ha consolidado como el cerebro de la medular del PSG. El internacional portugués destaca por su visión de juego, calidad en el pase y capacidad para marcar el tempo de los encuentros, características que lo han llevado a ser considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo.

Los figuras del PSG que están bajo la lupa del Real Madrid

Su evolución bajo las órdenes de Luis Enrique ha sido notable y lo ha convertido en un futbolista indispensable tanto para su club como para la selección de Portugal. A su lado aparece João Neves, una de las mayores promesas del fútbol europeo. El exjugador del Benfica aporta energía, agresividad en la recuperación y una gran madurez pese a su juventud.

La influencia de ambos futbolistas ha sido tan determinante que muchos los consideran el corazón del proyecto del PSG. Su crecimiento ha despertado el interés de varios gigantes europeos, incluido el Real Madrid, que busca reforzar una zona clave de su plantilla. Sin embargo, la importancia que tienen dentro del esquema parisino y la apuesta del club por construir su futuro alrededor de jugadores jóvenes y de primer nivel convierten cualquier posible negociación en una operación extremadamente compleja.