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Michael Olise fue una de las grandes revelaciones de la temporada 2025-26 en el fútbol europeo. En esa línea, es uno de los futbolistas mejor valorados de la actualidad, por lo que se le relaciona con el Real Madrid; luego que Florentino Pérez propusiera fichar al próximo "galáctico".

Florentino Pérez en su campaña presidencial reconoció que el próximo martes haría la oferta más grande en la historia del club. Unos 150 millones de euros, reconociendo que es un "galáctico" a la altura de Cristiano Ronaldo. En ese contexto, hay un grupo pequeño de jugadores.

Sin embargo, Pérez fue más allá y reconoció que no era: Haaland, Doku ni un jugador de la Premier League. De hecho, también dijo que no era Olise; pero desde España y Alemania señalan que el futbolista francés de 24 años sería el indicado para potenciar el ataque del Real Madrid.

¿Bayern Múnich dejaría salir a Michael Olise al Real Madrid?

Es una de las preguntas del momento una vez que Florentino Pérez indicará que haría un fichaje galáctico. Es importante indicar que el mismo candidato a la presidencia del Real Madrid señaló que no era Michael Olise. Sin embargo, desde España y Alemania lo señalan.

Ahora bien, Uli Hoeneß ex presidente del Bayern Múnich resaltó: "No venderían a Olise ni por 200 millones. De poco les sirve a nuestros fans que tengamos 200 millones más y jugar peor por ello". Esto ya es una declaración clara de las expectativas de los alemanes.

¿Cómo encaja Michael OIise en el Real Madrid?

Michael Olise en el once del Real Madrid tiene un lugar asegurado: la banda derecha. Es el lugar donde ha explotado su juego y se ha consolidado en el Bayern Múnich, pero también en la selección francesa. De hecho, es una de las grandes figuras del Mundial 2026.

Olise formaría un tridente descomunal con Vinicius Jr en la derecha y Kylian Mbappé en el centro del ataque. Ya formó una delantera fenomenal con Luis Díaz y Harry Kane. Sin embargo, con el brasileño y el francés podrían dominar europa los próximos 5 años.