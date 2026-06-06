Florentino Pérez explota contra Enrique Riquelme: "El Madrid no se mancha con mentiras"

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La tensión electoral en el Real Madrid ha alcanzado su punto máximo. A solo 24 horas de que los socios acudan a las urnas para definir el rumbo del club durante los próximos cuatro años, Florentino Pérez ha protagonizado un encendido discurso en su último acto de campaña, donde no escatimó críticas hacia su rival, el empresario Enrique Riquelme.

El actual presidente merengue, que busca revalidar su cargo en las primeras elecciones competitivas del club en dos décadas, centró gran parte de su intervención en desmentir los "bulos" y promesas de fichajes que han caracterizado la recta final de la contienda de Riquelme.

Visiblemente molesto, Pérez calificó de "ridícula" la situación creada tras las supuestas vinculaciones de figuras como Erling Haaland o Jürgen Klopp con el proyecto de su competidor. "Los socios no consentiremos mentiras, no vale todo. Hay quien no tiene escrúpulos y utiliza la camiseta del Real Madrid para engañar a los socios".

Dardo a las promesas de Riquelme

Florentino Pérez hizo especial énfasis en la reciente polémica mediática donde, tras el anuncio de supuestos acuerdos por parte del bando de Riquelme, los propios protagonistas y sus entornos salieron al paso para desmentirlo.

"Se lanzó un bulo en un show televisivo y minutos después, la representante del jugador, el padre y el club lo desmienten y amenazan con acciones legales. Este ridículo nos provoca vergüenza", aseguró.

Por otro lado, finalizó su discurso de forma contundente: "Anoche anuncia el nombre de un entrenador y este responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. ¿Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña? La camiseta del Real Madrid no se mancha con mentiras".