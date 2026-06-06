Real Madrid: Florentino Pérez cierra campaña reivindicando al socio

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Florentino Pérez cerró oficialmente su campaña a la presidencia del Real Madrid. El mandatario resaltó en su discurso a la figura del socio, destacando: la defensa, la soberanía y la democracia de cada miembro para evitar la época más oscura antes de su regreso a la presidencia.

Pérez recordó los momentos críticos de su primera llegada en el año 2000, cuando avaló personalmente 147 millones de euros para asegurar la supervivencia financiera de la entidad. Para Florentino, este acto permitió evitar que el Real Madrid dejara de pertenecer a sus socios.

Durante su intervención, el candidato lanzó un ataque directo a la presidencia de Ramón Calderón (2006-09), calificando la asamblea de aquella época como una "vergüenza". Además, denunció que hay directivos e hijos de aquella época que pretenden hoy formar parte del club.

Para finalizar el candidato reafirmó que bajo su mando el voto seguirá siendo un derecho exclusivo del socio, posicionándose como el guardián de la identidad institucional frente a las nuevas candidaturas. Real Madrid, está ante las elecciones más importantes de los últimos 20 años.

Florentino Pérez atacá a Enrique Riquelme por las contradicciones de su candidatura

Florentino Pérez arremetió contra Enrique Riquelme por el uso de bulos mediáticos en su campaña. El actual mandatario calificó de bochornoso el falso anuncio del fichaje de Erling Haaland, desmentido rápidamente por el entorno del jugador, algo que mancha al club.

Pérez resaltó: "Yo no les presento camisetas para que un presentador haga su show. Yo traigo aquí al Real Madrid a los mejores jugadores del mundo. Así me he ganado la credibilidad". El presidente también cuestionó la seriedad de la candidatura rival que no tiene entrenador.

Florentino comentó: "Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él, y este entrenador les respondió a los pocos minutos diciendo que ni se molesta". Riquelme resaltó que si es elegido presidente Raúl González hablaría con Jurgen Klopp para ser el DT del club.

El Papa León XIV es fanático del Real Madrid

Florentino Pérez comenzó su cierre de campaña dando la bienvenida al Papa León XIV a Madrid: "El Papa, en el avión que le llevaba a Madrid, ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid. Eso para nosotros es un orgullo y un honor. Bienvenido, Su Santidad".

El Papa León XIV que tiene de nombre secular Robert Francis Prevost resaltó en su llegada a la ciudad de Madrid: "El Papa es de todos, pero Prevost es del Madrid". El mandatario es fiel seguidor de Medias Blancas de Chicago en Grandes Ligas y ahora del Madrid en fútbol.