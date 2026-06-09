El adiós de una leyenda de Anfield: Divock Origi se retira del fútbol

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Divock Origi, considerado uno de los grandes ídolos recientes del Liverpool, anunció su retiro definitivo del fútbol profesional. A sus 31 años, el delantero belga decidió poner fin a una carrera marcada por momentos de absoluta épica.

Su nombre quedará grabado para siempre en la gloriosa historia del equipo que hace vida en Anfield. Origi demostró a lo largo de su trayectoria que no se necesita ser un titular indiscutible para convertirse en una leyenda.

Noches mágicas en la Liga de Campeones

La figura de Origi alcanzó un estatus legendario durante la histórica campaña europea del Liverpool en 2019. El atacante fue el gran artífice de la milagrosa remontada por 4-0 frente al Barcelona en las semifinales del torneo.

Aquella noche anotó un doblete crucial, revirtiendo el adverso 3-0 que su equipo había sufrido en el partido de ida. Posteriormente, selló su inolvidable torneo marcando el gol definitivo en la gran final continental contra el Tottenham Hotspur.

El tormento del Everton y su efectividad letal

Además de sus hazañas europeas, el belga se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para el Everton en el derbi de Merseyside. Les marcó seis tantos, destacando un agónico gol de la victoria en tiempo de descuento frente a la mítica grada The Kop.

Aquella anotación desató la locura total, provocando que el entonces técnico, Jurgen Klopp, saltara al campo a celebrar de forma eufórica. A lo largo de su paso por los Reds, firmó 41 goles en 175 partidos, siendo titular en apenas 68 de ellos.

Una trayectoria internacional de éxitos

Los inicios del talentoso artillero tuvieron lugar en el Lille de Francia, donde rápidamente demostró su gran potencial ofensivo. Con el Liverpool no solo brilló a nivel europeo, sino que también conquistó la ansiada Premier League en el año 2020.

Tras finalizar su exitoso ciclo en Inglaterra, firmó como agente libre con el AC Milan de Italia en el verano de 2022. Su última aventura en el césped fue una cesión al Nottingham Forest durante la temporada 2024.

Las emotivas palabras de despedida

"Mi propósito en el fútbol como jugador se ha cumplido", expresó Origi el lunes a través de sus redes sociales. "Cumplí mis sueños de infancia: jugar en los escenarios más importantes y ganar los trofeos más prestigiosos", redactó el exdelantero.

El belga, que había rescindido su vínculo contractual con el Milan en diciembre, aseguró estar en paz con su decisión. En su emotiva carta, aprovechó para dar gracias a Dios por todas las oportunidades vividas en su carrera.

Gratitud eterna hacia sus seguidores

En su mensaje, tampoco olvidó a los millones de aficionados que lo apoyaron incondicionalmente a lo largo de los años. Asimismo, extendió su agradecimiento a los clubes, entrenadores y compañeros que lo formaron de maneras que trascienden el terreno de juego.