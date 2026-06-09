Benfica confirma salida de José Mourinho

Suscríbete a nuestros canales

José Mourinho deja de ser el entrenador del Benfica para asumir la dirección técnica del Real Madrid, un fichaje que se ha cerrado por una cifra millonaria y que marca el inicio de una nueva era en el Santiago Bernabéu.

El anuncio se produjo a través de los canales oficiales del club portugués. El Benfica SAD envió un comunicado formal a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) en el que detalla que el Real Madrid formalizó la intención de contratar al estratega por un valor de 15 millones de euros.

La cifra corresponde a la cláusula establecida, un monto que el club madridista estuvo dispuesto a desembolsar para asegurar el regreso o la incorporación del técnico a sus filas. En el mismo reporte, se confirmó que el entrenador dio su total acuerdo para la operación.

El club de Lisboa cerró la información con un mensaje directo de despedida en sus plataformas digitales: "Gracias, José Mourinho". Con esta frase se pone fin a una etapa corta pero intensa en Portugal, abriendo paso al regreso de uno de los nombres más mediáticos y competitivos del balompié mundial a la capital española.

Los detalles financieros del traspaso a Madrid

La salida de Mourinho no se ha gestionado de forma ordinaria. El Real Madrid optó por la vía directa al formalizar el pago de los 15 millones de euros, una cantidad que demuestra la urgencia y la prioridad que representaba el técnico para la directiva blanca. Al tratarse de un club que cotiza en bolsa, el Benfica tuvo que notificar de inmediato a las autoridades financieras de Portugal para regularizar la situación de sus acciones y mantener la transparencia ante los inversores.

El acuerdo personal con el estratega portugués ya estaba cerrado antes de la notificación oficial. Mourinho ve en este proyecto la oportunidad de asumir un reto de máxima exigencia en la élite europea, tras su paso por el banquillo del conjunto de las Águilas.