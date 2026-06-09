La FVF presenta el plan de desarrollo del fútbol femenino 2026-2030

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La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) presentó este martes en su sede oficial el Plan Integral de Desarrollo del Fútbol Femenino, una hoja de ruta estratégica diseñada para transformar la disciplina en el país durante el ciclo 2026-2030.

Durante la rueda de prensa, Luis Giménez, director de desarrollo de la FVF, expuso los pilares y objetivos fundamentales de esta iniciativa, que cuenta con el respaldo técnico y normativo de la FIFA.

En el evento estuvieron presentes el presidente de la FVF, Jorge Giménez; Penélope Berroterán, directora principal de la FVF; y las expertas FIFA, Elieth Artavia y Romina Fernández.

El presidente de la Federación enfatizó la importancia de este compromiso institucional: "El fútbol femenino debe crecer con el mismo rigor, entusiasmo y esfuerzo que ponemos en el fútbol masculino. No como un complemento, sino como una parte fundamental del presente y del futuro de nuestro fútbol".

Pilares del plan 2026-2030

El plan se estructura bajo cuatro pilares estratégicos detallados, que muestran todos los objetivos de la institución para hacer crecer el fútbol femenino:

Masificación y captación: Incorporar a más de 3,000 jugadoras nuevas (U7-U17).

Competencia nacional: Profesionalizar la liga Futve Fem con más de ocho equipos, incluyendo la Copa Venezuela Femenina y ligas estadales con promoción.

Capacitación y formación: Registro de más de 400 profesionales mediante programas de FIFA y CONMEBOL.

Selecciones de élite: Implementación de metodologías unificadas y tecnología de seguimiento desde la categoría U14 hasta la absoluta.

Ecosistema en crecimiento

La presentación también destacó el estado actual del ecosistema femenino en Venezuela, apoyado en datos de CEPALSTAT, ENCOVI y Worldometer 2026, que muestran una base de 24,803 jugadoras registradas y una estructura técnica en expansión.

Finalmente, el Respaldo FIFA se materializará a través de hitos inmediatos, incluyendo el curso de gestores FIFA y una campaña nacional de festivales que iniciará este 10 de junio, buscando erradicar la informalidad mediante un sistema obligatorio de licencias de clubes.