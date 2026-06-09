¡Llegó el momento! La Vinotinto Femenina busca el puesto de repechaje

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El momento de la verdad ha llegado para la Vinotinto Femenina. En un duelo de alto voltaje que definirá sus aspiraciones internacionales, las dirigidas por el estratega Ricardo Belli se enfrentan este martes a Uruguay, en lo que será la última jornada de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina.

El encuentro, programado para las 7:00 PM (hora de Venezuela), representa una oportunidad histórica para el combinado nacional. Con el objetivo claro de asegurar un cupo en el repechaje mundialista, las jugadoras venezolanas saltarán al campo con la intensidad y el compromiso que exige una instancia decisiva.

Venezuela llega a este compromiso ubicada en el tercer lugar de la tabla con 11 puntos, igualada en unidades con Ecuador, que ocupa el cuarto puesto. Ambos equipos se encuentran actualmente en la zona para el repechaje, por lo que una victoria certificaría su permanencia en la lucha por el boleto a la Copa del Mundo.

¡No hay margen de error!

Sin embargo, el margen de error es mínimo. Ante cualquier eventualidad o resultado adverso en el marcador, la Vinotinto quedará a la expectativa de los desenlaces en los enfrentamientos de sus rivales directos: Paraguay, Chile y Perú, cuyos resultados finales determinarán el orden definitivo de la clasificación.

Bajo la dirección de Ricardo Belli, el equipo ha trabajado durante los últimos días con el objetivo de corregir detalles tácticos y fortalecer la contundencia ofensiva, elementos que serán vitales para superar a una selección uruguaya que siempre representa un desafío físico y estratégico.

La afición venezolana se prepara para acompañar a distancia a sus jugadoras en un partido que promete emociones fuertes y que podría marcar un antes y un después en el camino de la Vinotinto Femenina hacia la cita mundialista.