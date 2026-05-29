La Vinotinto Femenina comparte su convocatoria en búsqueda de cupo al Mundial 2027

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La Vinotinto Femenina volverá a la acción en la Liga de Naciones Femenina para cerrar el recorrido de cara al Mundial de 2027 y lo hará en Montevideo contra su similar de Uruguay.

El partido está previsto a que dispute el venidero 9 de junio en el Estadio Centenario a las 7:00 (hora de Venezuela) y, con ese contexto sobre la mesa, el técnico del combinado nacional, Ricardo Belli, compartió la convocatoria para encarar ese encuentro.

El listado del estratega de 26 jugadores fue compartido en una rueda de prensa en la sede de la FVF, con 20 futbolistas que hacen vida en el balompié internacional y las restantes son pertenecientes a dos clubes venezolanos: Caracas FC y Adiffem.

La Vinotinto peleará sus opciones mundialistas

La escuadra nacional tiene mucho en juego en este compromiso, precisamente porque necesita los tres puntos para no comprometer sus opciones mundialistas.

Las dirigidas por Ricardo Belli son terceras en la clasificación en este momento con un registro de 11 puntos, tres menos que Colombia que ocupa el segundo lugar.

A su vez, las criollas no se pueden descuidar porque detrás le siguen las selecciones de Chile con 10 puntos y Ecuador con siete unidades.

Hay que recordar que al Mundial 2027 clasifican directo las dos primeras selecciones de la tabla, quienes finalicen la Liga de Naciones en la tercera y cuarta plaza tendrían que pelear su cupo en el repechaje mundialista, al que iría la Vinotinto en este momento.