Copa Sudamericana 2026: Cruces de los Playoffs de Octavos de Final y así quedaron los equipos venezolanos

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La CONMEBOL definió los enfrentamientos de los Playoffs de Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2026, una instancia donde los segundos de la Fase de Grupos de este torneo se miden a ida y vuelta contra los terceros de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Los ocho ganadores de estas llaves completarán el cuadro de los octavos de final, donde ya esperan los ocho líderes de zona de la Sudamericana.

Los cruces definitivos de los Playoffs de la Copa Sudamericana

Los duelos quedaron conformados de la siguiente manera, disputándose los partidos de ida en el estadio de los clubes transferidos desde la Libertadores y las revanchas en casa de los clasificados de la Sudamericana:

Bolívar vs Gremio

Sporting Cristal vs RB Bragantino

Independiente Medellin vs Vasco da Gama

Boca Juniors vs O Higgins

Nacional vs Tigre

Santa Fe vs Caracas

Lanus vs Cienciano

Universidad Central vs Santos

Calendario y fechas de los partidos

La CONMEBOL programó estos compromisos internacionales para el período posterior al receso de mitad de año.

Fechas de ida y vuelta

Los encuentros de ida se llevarán a cabo entre el 21 y el 23 de julio. Las revanchas, que definirán los clasificados a la ronda de los dieciséis mejores, se disputarán entre el 28 y el 30 de julio. Los clubes vencedores ingresarán directamente al cuadro principal de octavos de final, programado para disputarse a mediados de agosto de 2026.