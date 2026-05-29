Cristian Cásseres estaría cerca de cambiar de aires

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El futuro de uno de los referentes de la Vinotinto y que viene de firmar una temporada muy destacada en Europa podría cambiar en el venidero mercado de fichajes. Se trata de Cristian Cásseres, hoy jugador del Toulouse de Francia.

El mediocampista estaría en negociaciones para cambiar de aires en la venidera campaña y periodistas como Gianluca Di Marzio apuntaron que esos destinos podrían estar en Italia o Alemania.

Hay que recordar que el venezolano ya estuvo sobre el tapete en el mercado invernal, donde sonaron clubes como Sevilla y Genoa, pero se antepuso los intereses del Toulouse, que no aceptó las ofertas provenientes de esas instituciones.

Ahora, el contexto estaría en otra sintonía, con el jugador decidido a probar suerte en otro club, después de un paso positivo en Francia, donde llegó a jugar en competiciones internacionales como la Europa League.

Cristian Cásseres y sus números esta campaña

El volante caraqueño ha sido un indiscutible para los suyos en la 2025-26. De hecho, ha quedado confirmado como uno de los futbolistas más destacados en la campaña de la Ligue 1.

Si hay un dato que confirma lo anterior es que disputó 30 partidos en la competición doméstica, en una edición que contó con 34 fechas, es decir, solo se perdió cuatro compromisos.

Al mismo tiempo, registró dos goles a su cuenta y cuatro asistencias. A su vez, también pudo jugar en cuatro partidos de la Copa Francia, con un pase de gol adicional a sus números.

Finalmente, actualmente Cristian Cásseres es considerado un jugador piramidal en la Vinotinto, a la que no podrá acompañar en el parón FIFA por algunos problemas con su visado a Estados Unidos, país donde Venezuela jugará sus partidos ante Turquía e Irak.