Atlético de Madrid responde a Barcelona y recuerda el 'Caso Negreira'

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Un culebrón está a la vista entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, todo en torno a un futbolista: Julián Álvarez. El argentino ha sido el tema principal de la jornada de este viernes 29 de mayo, tras las respuestas irónicas del club colchonero al interés azulgrana por el delantero.

Los rojiblancos reaccionaron con sarcasmo a las informaciones que apuntan a que el futbolista habría informado al club su intención de jugar en otro equipo para la siguiente campaña. De hecho, periodistas como Fabrizio Romano, apuntaron que la prioridad estaría en vestir los colores del FC Barcelona.

Con esto en el ambiente, desde la cuenta de la entidad madrileña, se compartieron una serie de publicaciones desmintiendo que haya negociación por el argentino. Incluso, en la más reciente hicieron referencia al 'Caso Negreira', que se investiga desde hace tres años en os juzgados españoles.

¿Qué respondió el Atlético de Madrid al Barcelona?

Inicialmente, en la cuenta colchonera se mofaron de la presunta oferta inicial de los culés por el futbolista, que distintos medios de comunicación señalaron de 100 millones.

Posteriormente, el Atlético siguió en su desahogo ante la situación y compartió un texto en el que se hizo mención al 'Caso Negreira' y a supuestos favores que habría recibido el club catalán.

"No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES", cita la publicación.