El Atlético se planta: 100 millones de euros no bastan para llevarse a Julián Álvarez

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El mercado de fichajes del fútbol europeo está a punto de vivir uno de sus veranos más agitados. Lo que comenzó como un rumor de pasillo ha escalado hasta convertirse en un cisma absoluto en los despachos del Riyadh Air Metropolitano: el delantero argentino Julián Álvarez ha solicitado formalmente su salida del Atlético de Madrid.

El entorno más cercano al campeón del mundo ya le ha dejado claro a la alta cúpula colchonera que el ciclo del atacante en la capital española ha llegado a su fin y que su prioridad es emprender un nuevo rumbo profesional. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en la dirección deportiva rojiblanca, que realizó una inversión histórica para traerlo y no piensa poner las cosas fáciles.

Los 100 millones de euros son insuficientes para el Atlético

La postura del Atlético de Madrid ante el órdago de su estrella es de una firmeza absoluta. Según fuentes cercanas a la negociación, la entidad madrileña no tiene ninguna intención de aceptar los 100 millones de euros como una valoración válida para dejar marchar a Álvarez.

Para el club presidido por Enrique Cerezo, esa cifra ni siquiera abre la puerta a una negociación. El Atlético se remite a las altas exigencias del mercado actual y al estatus del futbolista, blindado por un contrato a largo plazo, por lo que cualquier equipo que pretenda arrebatarles a la "Araña" tendrá que rascarse el bolsillo considerablemente más allá de los tres dígitos.

El Barcelona espera a la vuelta de la esquina

Esta inflexible postura del Atlético va dirigida principalmente a un destinatario: el FC Barcelona. El conjunto catalán, que busca un golpe de efecto mediático y deportivo para apuntalar su proyecto, tiene al argentino en la cima de su lista de deseos.

A pesar de las conocidas restricciones financieras que han condicionado los movimientos del club azulgrana en los últimos tiempos, en la Ciudad Condal están decididos a ir con todo. El Barcelona ya prepara su estrategia para sentarse a la mesa de negociación de manera inminente, espoleado por el "sí" del jugador y su deseo explícito de vestir la camiseta culé.

Las semanas clave del verano

El culebrón no ha hecho más que empezar. Con el futbolista decidido a forzar su salida y el Barcelona listo para activar la maquinaria económica, el Atlético de Madrid se prepara para una guerra de desgaste. Lo único seguro a estas horas es que la tasación de Julián Álvarez promete romper los récords del mercado y que el club que lo quiera tendrá que presentar una propuesta verdaderamente astronómica para convencer a los colchoneros.