La Vinotinto Femenina Sub-17 conoce a su grupo para el Mundial

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La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) llevó a cabo el sorteo oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-17, definiendo la hoja de ruta para las 24 selecciones participantes.

La Vinotinto femenina ya conoce el exigente panorama que afrontará en territorio africano a partir del próximo 17 de octubre, quedando encuadrada en uno de los sectores más competitivos del torneo.

El combinado nacional compartirá grupo con dos potencias históricas del balompié femenino global: Japón y Francia. Cabe destacar, que la selección consiguió el cupo tras ganar en la zona de los play-offs del Torneo Sudamericano de la categoría (las criollas derrotaron 1-0 a su similar de Colombia).

¿Qué esperar del grupo?

Las niponas, conocidas por su estricto orden táctico y títulos en categorías formativas, junto a las galas, siempre físicas y técnicas, representarán pruebas de fuego para las juveniles venezolanas.

El sector se completará con una selección del continente africano que está próxima a sellar su clasificación en las fases definitivas de su confederación.

El torneo, que se disputará íntegramente en Marruecos, marca el regreso de la Vinotinto a la máxima cita de la categoría, con el objetivo de revivir las grandes gestas internacionales del pasado y proyectar a la nueva generación de talentos criollos en el escaparate mundial.

El cuerpo técnico dirigido por Dayana Farías estructurará sus próximos módulos de preparación enfocados en contrarrestar el ritmo e intensidad del fútbol europeo y asiático.