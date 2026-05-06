Sudamericano Femenino Sub 17: La Vinotinto cae de forma polémica ante Argentina

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Bienvenidos a la cobertura de Meridiano.net del partido entre Venezuela y Argentina, en las semifinales del Sudamericano Femenino Sub 17 que se lleva a cabo en Paraguay.

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FINAL DEL PARTIDO: ARGENTINA 1-0 Venezuela

90+6' El cuerpo arbitral da seis minutos de agregado

El cuerpo arbitral da seis minutos de agregado 90' Tiempo cumplido en Paraguay

Tiempo cumplido en Paraguay 88' Gol de Argentina, desde los 12 pasos. Argentina 1-0 Venezuela.

87' Penal para Argentina, dudosa falta pitada por la arbitra

Penal para Argentina, dudosa falta pitada por la arbitra 85' Argentina intenta sacudirse el dominio Vinotinto

Argentina intenta sacudirse el dominio Vinotinto 83' Venezuela tiene una nueva oportunidad clara, pero no lograr empujar el balón en la red

Venezuela tiene una nueva oportunidad clara, pero no lograr empujar el balón en la red 80' Se mantiene la paridad entre venezolanas y argentinas en Defensores del Chaco

Se mantiene la paridad entre venezolanas y argentinas en Defensores del Chaco 76' La Vinotinto domina las acciones pero no logra el primer gol

La Vinotinto domina las acciones pero no logra el primer gol 72' Venezuela tiene una clara en el arco argentino, pero el balón se va por encima del travesaño

Venezuela tiene una clara en el arco argentino, pero el balón se va por encima del travesaño 62' Argentina errática en el control del balón

Argentina errática en el control del balón 60' Abril Alejo sale lesionada por Venezuela

Abril Alejo sale lesionada por Venezuela 57' Tremendo fallo de Argentina con el arco vacío de Venezuela, se mantiene el arco en cero

Tremendo fallo de Argentina con el arco vacío de Venezuela, se mantiene el arco en cero 53' Partido trabado para ambos equipos

Partido trabado para ambos equipos 49' Venezuela mantiene lejos de su arco a Argentina

Venezuela mantiene lejos de su arco a Argentina 45' INICIO DEL SEGUNDO TIEMPO

45' FINAL DEL PRIMER TIEMPO

42' Partido trabado en el mediocampo, Venezuela se defiende de buena manera

Partido trabado en el mediocampo, Venezuela se defiende de buena manera 36' Gran remate de Diz, tapado por Camila Pérez

Gran remate de Diz, tapado por Camila Pérez 32' Pérdida de balón en el medio para Venezuela y Argentina pierde una ocasión clara

Pérdida de balón en el medio para Venezuela y Argentina pierde una ocasión clara 30' Venezuela y Argentina en un partido cerrado, no se hacen daño

Venezuela y Argentina en un partido cerrado, no se hacen daño 25' Tiempo de hidratación en Defensores del Chaco

Tiempo de hidratación en Defensores del Chaco 20' El juego se concentra en la mitad de campo, imprecisiones en ambos conjuntos

El juego se concentra en la mitad de campo, imprecisiones en ambos conjuntos 18' Venezuela mantiene bajo control a Argentina, se mantiene el empate a 0

Venezuela mantiene bajo control a Argentina, se mantiene el empate a 0 14' Argentina desperdicia otra jugada de caebza, se va lejos del arco venezolano

Argentina desperdicia otra jugada de caebza, se va lejos del arco venezolano 10' Alejo tiene la primera para Venezuela de cabeza, se va al lado del arco

Alejo tiene la primera para Venezuela de cabeza, se va al lado del arco 4' Otro disparo de Argentina se va por encima del arco de Camila Pérez

Otro disparo de Argentina se va por encima del arco de Camila Pérez 3' Cerca Argentina, un saque de banda crea peligro en la meta venezolana

Cerca Argentina, un saque de banda crea peligro en la meta venezolana Inicio del partido: Venezuela 0-0 Argentina

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Once de Venezuela

Once de Argentina