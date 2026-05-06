Sudamericano Femenino Sub 17

Sudamericano Femenino Sub 17: La Vinotinto cae de forma polémica ante Argentina

Por

Luis Alvarado De Sousa
Miércoles, 06 de mayo de 2026 a las 04:05 pm
Sudamericano Femenino Sub 17: La Vinotinto cae de forma polémica ante Argentina
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Bienvenidos a la cobertura de Meridiano.net del partido entre Venezuela y Argentina, en las semifinales del Sudamericano Femenino Sub 17 que se lleva a cabo en Paraguay. 

 

  • ...
  • FINAL DEL PARTIDO: ARGENTINA 1-0 Venezuela
  • 90+6' El cuerpo arbitral da seis minutos de agregado
  • 90' Tiempo cumplido en Paraguay
  • 88' Gol de Argentina, desde los 12 pasos. Argentina 1-0 Venezuela.
  • 87' Penal para Argentina, dudosa falta pitada por la arbitra
  • 85' Argentina intenta sacudirse el dominio Vinotinto
  • 83' Venezuela tiene una nueva oportunidad clara, pero no lograr empujar el balón en la red
  • 80' Se mantiene la paridad entre venezolanas y argentinas en Defensores del Chaco
  • 76' La Vinotinto domina las acciones pero no logra el primer gol
  • 72' Venezuela tiene una clara en el arco argentino, pero el balón se va por encima del travesaño
  • 62' Argentina errática en el control del balón
  • 60' Abril Alejo sale lesionada por Venezuela
  • 57' Tremendo fallo de Argentina con el arco vacío de Venezuela, se mantiene el arco en cero
  • 53' Partido trabado para ambos equipos
  • 49' Venezuela mantiene lejos de su arco a Argentina
  • 45' INICIO DEL SEGUNDO TIEMPO
  • 45' FINAL DEL PRIMER TIEMPO
  • 42' Partido trabado en el mediocampo, Venezuela se defiende de buena manera
  • 36' Gran remate de Diz, tapado por Camila Pérez
  • 32' Pérdida de balón en el medio para Venezuela y Argentina pierde una ocasión clara
  • 30' Venezuela y Argentina en un partido cerrado, no se hacen daño
  • 25' Tiempo de hidratación en Defensores del Chaco
  • 20' El juego se concentra en la mitad de campo, imprecisiones en ambos conjuntos
  • 18' Venezuela mantiene bajo control a Argentina, se mantiene el empate a 0
  • 14' Argentina desperdicia otra jugada de caebza, se va lejos del arco venezolano
  • 10' Alejo tiene la primera para Venezuela de cabeza, se va al lado del arco
  • 4' Otro disparo de Argentina se va por encima del arco de Camila Pérez
  • 3' Cerca Argentina, un saque de banda crea peligro en la meta venezolana
  • Inicio del partido: Venezuela 0-0 Argentina

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Once de Venezuela 

 

Once de Argentina

 

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