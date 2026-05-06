Sudamericano Femenino Sub 17: La Vinotinto cae de forma polémica ante Argentina

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Bienvenidos a la cobertura de Meridiano.net del partido entre Venezuela y Argentina, en las semifinales del Sudamericano Femenino Sub 17 que se lleva a cabo en Paraguay.
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- FINAL DEL PARTIDO: ARGENTINA 1-0 Venezuela
- 90+6' El cuerpo arbitral da seis minutos de agregado
- 90' Tiempo cumplido en Paraguay
- 88' Gol de Argentina, desde los 12 pasos. Argentina 1-0 Venezuela.
- 87' Penal para Argentina, dudosa falta pitada por la arbitra
- 85' Argentina intenta sacudirse el dominio Vinotinto
- 83' Venezuela tiene una nueva oportunidad clara, pero no lograr empujar el balón en la red
- 80' Se mantiene la paridad entre venezolanas y argentinas en Defensores del Chaco
- 76' La Vinotinto domina las acciones pero no logra el primer gol
- 72' Venezuela tiene una clara en el arco argentino, pero el balón se va por encima del travesaño
- 62' Argentina errática en el control del balón
- 60' Abril Alejo sale lesionada por Venezuela
- 57' Tremendo fallo de Argentina con el arco vacío de Venezuela, se mantiene el arco en cero
- 53' Partido trabado para ambos equipos
- 49' Venezuela mantiene lejos de su arco a Argentina
- 45' INICIO DEL SEGUNDO TIEMPO
- 45' FINAL DEL PRIMER TIEMPO
- 42' Partido trabado en el mediocampo, Venezuela se defiende de buena manera
- 36' Gran remate de Diz, tapado por Camila Pérez
- 32' Pérdida de balón en el medio para Venezuela y Argentina pierde una ocasión clara
- 30' Venezuela y Argentina en un partido cerrado, no se hacen daño
- 25' Tiempo de hidratación en Defensores del Chaco
- 20' El juego se concentra en la mitad de campo, imprecisiones en ambos conjuntos
- 18' Venezuela mantiene bajo control a Argentina, se mantiene el empate a 0
- 14' Argentina desperdicia otra jugada de caebza, se va lejos del arco venezolano
- 10' Alejo tiene la primera para Venezuela de cabeza, se va al lado del arco
- 4' Otro disparo de Argentina se va por encima del arco de Camila Pérez
- 3' Cerca Argentina, un saque de banda crea peligro en la meta venezolana
- Inicio del partido: Venezuela 0-0 Argentina
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Once de Venezuela
Once de Argentina
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