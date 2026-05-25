La Vinotinto Femenina recibe 5 refuerzos para buscar la clasificación al Mundial

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La Vinotinto Femenina continúa intensificando sus trabajos de preparación en la capital del país, con la mirada firmemente puesta en el trascendental cierre de la Liga de Naciones.

El combinado nacional, bajo las directrices tácticas del estratega brasileño Ricardo Belli, afrontará el próximo 9 de junio su último y definitivo compromiso de la fase clasificatoria rumbo al Mundial de Brasil 2027, cuando visite a su similar de Uruguay en suelo charrúa.

Para encarar con las mayores garantías posibles estas semanas previas al decisivo choque, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció que el actual módulo de entrenamiento que se desarrolla en Caracas recibirá una importante inyección de talento.

En los próximos días se sumarán a la concentración cinco piezas claves (Lou Marinet, Mariana Speckmaier, Valery Núñez, Daniuska Rodríguez y Gabriela García). Estas incorporaciones dotarán al cuerpo técnico de mayor profundidad y variantes para diseñar el esquema que buscará los tres puntos en Montevideo.

Buscan asegurar el repechaje

A falta de una jornada para que concluya el certamen, la situación matemática de las "chamas" invita a mantener la máxima concentración. La Vinotinto ocupa la tercera casilla de la tabla de clasificación.

Este puesto otorga de manera provisional un cupo directo para disputar el repechaje internacional. Las opciones de clasificar de forma directa a la cita mundialista siguen vivas, aunque el panorama es complejo.

Venezuela necesita ganar su compromiso ante Uruguay y dependerá de que Argentina o Colombia tropiecen y pierdan sus respectivos duelos. A pesar de no depender de sí mismas para el boleto directo, el ambiente dentro del búnker capitalino es de absoluto optimismo.

El cuerpo técnico liderado por Belli sabe que la prioridad absoluta es cumplir con la tarea en territorio uruguayo, y la llegada de estos refuerzos clave al módulo de Caracas llega en el momento idóneo para apuntalar el funcionamiento colectivo del equipo.