Mundial 2026: FIFA otorgará una lluvia de millones de dóalres en premios

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Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

Las 48 selecciones que lograron su clasificación a la Copa Mundial 2026 obtendrán premios económicos por el orden de más de 665 millones de dólares que otorgará la FIFA.

La más beneficiada será la selección que logre alcanzar el titulo por cuanto obtendrá 50 millones de dólares.

Pero todo no queda allí. En cuanto a los futbolistas, el pago no proviene directamente de la FIFA, sino de las federaciones nacionales y clubes que los representan, aunque la FIFA les ofrece a los equipos 11.000 dólares diarios por cada jugador seleccionado.

Beneficios a Federaciones

La FIFA distribuirá una cifra histórica de 665 millones de dólares. La suma se asigna de acuerdo a la etapa en la que cada selección sea eliminada, y los montos no se suman.

Eliminación en la fase de grupos (puestos 33 al 48) obtendrán 10.5 millones de dólares, es decir, 9 millones por su posición más 1.5 millones para costos de preparación.

Dieciseisavos de final (puestos 17 al 32) se repartirán 11 millones de dólares. Octavos de final (puestos 9 al 16): 15 millones de dólares. Cuartos de final (puestos 5 al 8): 19 millones de dólares. Cuarto lugar: 27 millones de dólares. Tercer lugar: 29 millones de dólares. Subcampeón: 33 millones de dólares. Campeón: 50 millones.

Premios en la clasificatoria

Para el ciclo del Mundial 2026, la FIFA implementó un cambio histórico enfocado en apoyar económicamente a los clubes de fútbol a través del FIFA Club Benefit Programme. Por primera vez, la FIFA paga dinero a los clubes profesionales que prestaron a sus jugadores para disputar los 905 partidos de las eliminatorias.

El organismo rector fijó este pago en $2.360 dólares por partido jugado para el club donde el futbolista estaba inscrito durante ese periodo.

Las federaciones que clasificaron lograron mínimo de $12.5 millones de dólares.