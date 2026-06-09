Mundial 2026: Estos son los futbolistas que buscarán repetir el título

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El Mundial de 2026 promete reunir a varias de las mayores figuras del fútbol internacional, pero habrá un grupo muy selecto que llegará al torneo con un privilegio que pocos pueden presumir: haber levantado previamente la Copa del Mundo.

A medida que pasan las horas y se acerca el inicio del evento mundialista, es importante mencionar la lista de futbolistas que defenderán el prestigio de haber sido campeones en la máxima competición del planeta.

Esta edición, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, contará con representantes de tres países campeones que todavía mantienen jugadores activos dentro de sus convocatorias. Alemania, Francia y Argentina aportarán nombres de enorme experiencia que buscarán volver a dejar huella en la historia del fútbol.

Campeones del Mundo

El caso más destacado es el de Argentina, actual campeona del mundo tras conquistar el título en Catar 2022. La Albiceleste llegará con una amplia base de jugadores que formaron parte de aquella histórica conquista. Entre ellos aparecen figuras como Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Cristian Romero, además de otros futbolistas que fueron fundamentales durante la campaña mundialista.

La presencia de Messi genera una atención especial. El capitán argentino sigue siendo una de las grandes referencias del fútbol mundial y podría disputar el último Mundial de su extraordinaria carrera. Junto a él, una generación consolidada intentará defender el título conseguido hace cuatro años.

Francia, campeona en Rusia 2018, también tendrá representación de lujo. Kylian Mbappé encabeza una lista que incluye a Ousmane Dembélé, Lucas Hernández y N’Golo Kanté. Todos ellos conocen la exigencia de un torneo de esta magnitud y aportan experiencia en partidos decisivos.

Por su parte, Alemania contará con Manuel Neuer, uno de los porteros más exitosos de la historia reciente. El guardameta fue pieza clave en la conquista alemana de Brasil 2014 y sigue siendo una figura respetada dentro del fútbol internacional.

Finalmente, con apenas 22 futbolistas campeones del mundo proyectados para participar en el Mundial 2026, el torneo reunirá una combinación única de experiencia, liderazgo dentro del terreno de juego.