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Mundial 2026: Cámara casi genera un accidente mortal en amistoso de Hungría y Kazajistán

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Meridiano

Martes, 09 de junio de 2026 a las 06:27 pm
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Susto e indignación en pleno partido amistoso previo al Mundial 2026 entre Hungría y Kazajistán, luego de que una cámara de la transmisión oficial se desprendiera y cayera directamente sobre el césped. El incidente ocurrió mientras el balón estaba en juego, encendiendo las alarmas por la seguridad de los futbolistas y el cuerpo arbitral. Afortunadamente, el pesado equipo no impactó a ningún jugador, pero el partido tuvo que detenerse de inmediato para retirar los escombros y revisar las conexiones aéreas del estadio.

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