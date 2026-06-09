Mundial 2026: El legado de Hugo Sánchez y Rafa Márquez en la memoria mundialista

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A lo largo de las décadas, la narrativa del fútbol mexicano en la Copa del Mundo ha estado marcada por dos figuras que, desde ángulos distintos, redefinieron la estatura del jugador azteca en el escenario global: Hugo Sánchez y Rafael Márquez.

Para el "Pentapichichi", la cita mundialista fue el escenario donde buscó trasladar su instinto depredador al servicio de México. Su participación, especialmente en el Mundial de 1986, permanece en la memoria colectiva como el símbolo de una generación que acarició la gloria en casa.

Fue quien convenció al futbolista mexicano de que podía competir, y vencer, a cualquier élite mundial, estableciendo una mentalidad ganadora que intentarán replicar en esta nueva edición.

La figura de Márquez

En el otro extremo del espectro, el "Káiser de Michoacán" consolidó una trayectoria que roza lo inalcanzable. Con cinco participaciones en Copas del Mundo (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018), Rafael Márquez es una leyenda viviente del balompié mexicano.

Para algunos fue el puente entre el fútbol artesanal de antaño y la exigencia táctica del fútbol moderno, convirtiéndose en el capitán que México siempre necesitó para navegar las aguas turbulentas de los octavos de final.

Aunque el tan ansiado "quinto partido" sigue siendo una asignatura pendiente para la selección, el legado de ambos se mantiene intacto. Mientras Hugo Sánchez maravilló con sus chilenas, Rafa Márquez mostró la disciplina necesaria para intentar sostener ese sueño a lo largo del tiempo.

Ambos, desde sus trincheras, siguen siendo los dos pilares sobre los que se construye, aún hoy, la identidad mundialista de México.