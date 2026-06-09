“Pásala Mundial con Meridiano y la UCAB” toma la pantalla deportiva de Venezuela

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Este miércoles 10 de junio, la pantalla de Meridiano Televisión se llenará de adrenalina con el gran estreno de "Pásala Mundial con Meridiano y La UCAB", un programa que promete revolucionar la forma de vivir el fútbol virtual de la mano de jugadores de la planta y de la Universidad Católica Andrés Bello.

El espacio, que será transmitido en vivo a partir de las 11:00 de la mañana., ofrecerá una cobertura total de un emocionante torneo del videojuego FIFA 2026. La competencia no solo medirá destrezas en el control, sino también el orgullo institucional en un formato de alta competencia con las mejores 16 selecciones del Mundial 2026, según la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA.

El formato de la competencia

El torneo contará con ocho jugadores de la UCAB seleccionados mediante un campeonato interno en su Academia de eSport y Artes Digitales y ocho jugadores representantes de nuestra casa.

"Esta alianza estratégica entre el Bloque DEARMAS y la UCAB demuestra que el ecosistema de los eSports en Venezuela sigue creciendo a pasos agigantados, uniendo la academia con los medios de comunicación tradicionales", señalaron voceros de la producción.

Detalles del Estreno

Pásala Mundial con Meridiano y La UCAB estará disponible en nuestra pantalla a partir del miércoles 10 a las 11:00 de la mañana bajo la conducción de Marié Ferro y Oliver Yaguarán, además de la narración de Juan Márquez y los comentarios de Yoiner Vanegas, contando con la participación de relatores de la UCAB.

La invitación queda abierta para todos los fanáticos del fútbol, los videojuegos y la comunidad universitaria a sintonizar las pantallas de Meridiano Televisión para descubrir quién se coronará como el verdadero rey de la cancha virtual.

¡La cita es el miércoles!