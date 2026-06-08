¡Nace una nueva era en el Bloque DEARMAS! Bloki, la ardilla tecnológica que contagia la pasión por el deporte

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El Bloque DEARMAS ha presentado oficialmente a Bloki, su nueva mascota institucional, una ardilla con un diseño de vanguardia que promete conectar con las nuevas generaciones y redefinir la forma de vivir la pasión por las disciplinas deportivas.

Bloki no es una ardilla común. Se trata de un personaje tecnológico, interactivo y dinámico, diseñado con elementos futuristas que reflejan la evolución digital del grupo editorial. Sin embargo, más allá de sus circuitos y su estética moderna, su verdadero motor es la energía: Bloki vive el deporte con muchísima alegría, contagiando entusiasmo, compañerismo y el amor por el juego limpio en cada una de sus apariciones para "Pasarla Mundial".

Con más de siete décadas siendo el referente de la prensa y el deporte en el país, nuestra ardilla es la apuesta por la innovación con este lanzamiento. Bloki nace con la misión de ser el embajador de la marca en plataformas digitales, eventos presenciales y transmisiones especiales.

A partir de esta semana, el público podrá empezar a interactuar con Bloki a través de las redes sociales del BDA y sus diferentes productos editoriales, donde estará compartiendo datos curiosos, trivias y, por supuesto, toda la cobertura del Mundial de Fútbol 2026, con su característico toque de diversión y alta tecnología.

¡La diversión y el deporte ya tienen un nuevo rostro, y lleva el nombre de Bloki!