Mbappé define sus objetivos para el Mundial 2026: "Vamos a ganar la Copa del Mundo"

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Pese a que grandes registros con el Real Madrid en la reciente temporada, fue la decepción de no ganar nada importante en su segunda presentación con los merengues, cerrando una edición envuelto en problemas dentro y fuera de los vestuarios. El delantero tiene una gran cita de enderezar el camino con su participación en el Mundial 2026, que arrancará este jueves 11 de junio.

El francés rechazó la idea de conformarse con alcanzar las semifinales del torneo y aseguró que la única aspiración válida para una selección de su nivel es conquistar el título. Para el atacante, cualquier objetivo inferior significaría renunciar a la ambición que caracteriza a los grandes equipos.

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El capitán galo insistió en que el sueño de todos los integrantes del plantel es levantar el trofeo y que Francia debe competir con la mentalidad de campeón desde el primer partido hasta el último.

El objetivo es ganar el Mundial. Vamos a Estados Unidos a ganar la Copa del Mundo. No entiendo ese discurso desde fuera de que el objetivo son las semifinales. Si el objetivo es semifinales, llegamos y dejamos de competir, ¿y luego nos volvemos a casa? ¡No! El objetivo es ganar. Es el sueño de todo el mundo", declaró la estrella del Real Madrid.

Aunque alcanzar las semifinales representaría cumplir con las expectativas fijadas por la Federación Francesa de Fútbol y supondría beneficios económicos para los jugadores, dentro del vestuario el objetivo es mucho más ambicioso. La selección subcampeona del mundo quiere sumar una tercera estrella a su escudo y consolidar una generación que ya ha disputado dos finales mundialistas consecutivas, en 2018 y 2022.