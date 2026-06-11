Mundial 2026: "No jugamos bien" dice Javier Aguirre tras debut de México

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El director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, rompió el silencio tras el ansiado debut mundialista de este jueves en el Estadio Azteca. Aunque el 'Tri' saldó el compromiso con una sólida victoria de 2-0 frente a Sudáfrica, el estratega reconoció abiertamente el nerviosismo y la fuerte carga emocional que experimentó su plantel, especialmente las piezas más jóvenes del combinado nacional.

"Fue el inicio del Mundial, por lo que ya dejamos los nervios a un costado y tenemos estos tres puntos que nos vienen muy bien", destacó el entrenador en rueda de prensa. Sin embargo, no ocultó el impacto del entorno: "Es un escenario brutal este Mundial, eso hace que las piernas tiemblen un poco y eso al jugador le hace pensar. El escenario es muy grande. El estado emocional, muy fuerte. Creo que a algunos, no a todos, les pesó un poquito el escenario. Una inauguración en casa pesa, pero son jóvenes y tenían que vivir la experiencia".

Dominio sin contundencia en el último tercio

México logró imponerse gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. A pesar de que los locales mantuvieron el control del esférico durante los 90 minutos y apenas sufrieron en la línea defensiva, la falta de contundencia de cara al arco rival impidió una goleada más holgada.

Aguirre se mostró autocrítico respecto al volumen de juego ofensivo y la falta de precisión al momento de dar la estocada final: "No jugamos bien la primera parte, pero pudimos irnos 3-0 y nadie habría dicho nada. Ellos por ahí solo llegaron una vez. Luego nos fuimos complicando. El segundo gol nos relajó y ya no fuimos verticales, pero para ser el primer partido me parece que tuvimos una buena actuación", reseñó EFE sobre lo que dijo el DT mexicano.

"Tuvimos 16 llegadas y 12 centros, pero no estuvimos muy finos en el último tercio. Debemos concretar más, en eso vamos a trabajar porque no basta con toda la posesión que logramos. Nunca sufrimos atrás, por lo que si hubiéramos sido más contundentes la situación habría sido más tranquila", puntualizó.

Próxima estación

Con los primeros tres puntos en la bolsa, la selección mexicana pasará la página inaugural para concentrarse en su segundo examen del Grupo A. El 'Tri' saltará nuevamente a la cancha el próximo jueves 18 de junio, cuando se medirá a Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Los dirigidos por Aguirre cerrarán la fase de grupos el día 24 de junio enfrentando a la República Checa en la capital del país.