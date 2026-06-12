Tragedia en la inauguración: fallece un aficionado alemán por infarto

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La gran fiesta de inauguración del Mundial 2026 se vio opacada por una dolorosa noticia. Durante el esperado duelo de apertura entre México y Sudáfrica, un aficionado alemán perdió la vida. El trágico suceso ocurrió luego de que el hombre sufriera un infarto en el Estadio Ciudad de México, históricamente conocido como Estadio Azteca.

Esfuerzos médicos y traslado

El veterano, de 81 años de edad, se desvaneció repentinamente tras cruzar uno de los accesos del recinto. Elementos de los servicios de emergencia acudieron de inmediato para brindarle los primeros auxilios. Diversos videos en redes sociales mostraron al personal médico realizando intensas maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar.

A pesar de los arduos intentos por estabilizarlo en el sitio, la situación clínica del aficionado era sumamente crítica. Inicialmente, la Secretaría de Seguridad de la ciudad había reportado que el paciente fue llevado a un hospital en condición estable. Lamentablemente, este pronóstico preliminar cambió de manera drástica horas más tarde.

Confirmación de las autoridades

La Sala de Crisis de la capital mexicana emitió un comunicado oficial para detallar los hechos. Explicaron que la emergencia se desató específicamente en la zona de la Rampa 2 del complejo deportivo. El paciente fue trasladado de urgencia al Instituto Nacional de Cardiología, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

Tras oficializar la triste noticia de la defunción, las autoridades mexicanas activaron los protocolos internacionales correspondientes. De inmediato, establecieron contacto directo con los representantes diplomáticos y autoridades consulares de Alemania para coordinar la situación.

Un contexto libre de violencia

Las autoridades locales han descartado que este fatal ataque cardíaco esté vinculado con algún acto de violencia. Los reportes indican que no se registraron riñas, altercados ni disturbios que pudieran haber afectado al aficionado europeo. Todo apunta a que se trató de un evento médico natural y repentino.

Cabe mencionar que la enorme afluencia de hinchas sí generó ciertos retrasos e inconvenientes en los filtros de acceso al estadio. Sin embargo, el ambiente general se mantuvo pacífico durante la jornada, dejando únicamente el luto por la partida de este apasionado seguidor.