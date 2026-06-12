Fútbol para todos: Kathy Hochul anuncia boletos gratis para la Copa del Mundo

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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una gran iniciativa para acercar la emoción de la Copa del Mundo 2026 a la población. El estado obsequiará 500 entradas a familias trabajadoras con hijos, personal de emergencias y parientes de militares. Esta medida busca democratizar el acceso a los encuentros que se disputarán en el emblemático estadio MetLife.

Para facilitar aún más la asistencia, cada boleto incluirá transporte gratuito de ida y vuelta en un autobús especial hacia el recinto deportivo. La mandataria enfatizó su deseo de que este histórico evento sea verdaderamente asequible para todos los neoyorquinos.

"El Mundial es uno de los mayores eventos del planeta y no debería limitarse a quienes pueden pagar la entrada", destacó Hochul.

Alianzas para una distribución justa

Para garantizar que los boletos lleguen a las manos adecuadas, el gobierno estatal trabajará junto a reconocidas organizaciones benéficas. La Alliance of New York State YMCAs y la fundación Tunnel to Towers serán las encargadas de esta importante labor de logística.

La distribución beneficiará principalmente a residentes de la ciudad de Nueva York, Long Island y los condados de Westchester y Rockland. Estas instituciones asegurarán que las entradas se entreguen de manera transparente a los sectores que más lo merecen.

El compromiso de las autoridades locales

Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Organizador del Mundial en Nueva York y Nueva Jersey, aplaudió esta iniciativa estatal. Subrayó la enorme importancia de que los habitantes locales tengan la valiosa oportunidad de formar parte de esta celebración global.

"Estas acciones reflejan la esencia del torneo: unir a las personas y crear experiencias que fortalezcan a nuestras comunidades", señaló Lasry. El directivo confía en que el impacto social de estas medidas perdurará mucho tiempo después de que termine la competencia.

Previamente, el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, impulsó un programa similar organizando el sorteo de mil boletos a precios accesibles. Estas entradas, con un costo simbólico de 50 dólares, también incluyeron el traslado gratuito de ida y vuelta.

Nueva Jersey se suma a la solidaridad

El espíritu de inclusión no se limitará únicamente al estado de Nueva York. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció recientemente que su administración también regalará 770 entradas para los esperados partidos en el MetLife.

Este paquete de boletos estará destinado a jóvenes deportistas de clubes locales, dedicados trabajadores de la salud y pacientes infantiles. Asimismo, el gobierno estatal reconocerá con entradas a aquellas personas que apoyan activamente el desarrollo de los pequeños comercios en la región.