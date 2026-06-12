Mundial 2026: Mira los resultados de la primera jornada del evento

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Uno de los días más esperados del año llegó y finalmente la pelota comenzó a rodar en el Mundial de fútbol. Por lo tanto, a continuación te mostraremos cómo quedaron los resultados en la primera jornada de este torneo internacional.

En la primera fecha se disputaron dos desafíos correspondientes al grupo de uno de los anfitriones, México, quienes comenzaron con el pie derecho, al igual que Corea del Sur.

México con un buen debut

Sin mucho apuro y dejando fluir su juego, además aprovechando una tarjeta roja que le sacaron al equipo de Sudáfrica, la oncena azteca aprovechó los tantos de sus delanteros Julián Quiñones y Raúl Jiménez para vencer a los "Bafana-bafana".

México 2-0 Sudáfrica.

Corea remonta en un reñido duelo

Por su parte, Corea del Sur y República Checa disputaron un partido bastante parejo, donde los europeos picaron adelante, pero los asiáticos no perdieron el enfoqué y lograron la remontada con un tanto al minuto 67 y otro al minuto 80.

Corea del Sur 2-1 República Checa.

Así se jugará la jornada de hoy en el Mundial de fútbol: