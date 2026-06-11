La FIFA introduce importante cambio en el mercado de fichajes

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Las últimas noticias que llegan desde la FIFA apuntan a revolucionar mucho el mercado de fichajes, sobre todo porque ha aprobado una nueva normativa para la ventaja de traspasos.

La misma no tendrá efecto inmediato en la siguiente ronda de fichajes, sino que entrará en vigencia el próximo 1 de enero de 2027.

El importante ajuste está apuntando en las cláusulas de rescisión, un apartado clave en los contratos de todos los jugadores y que ahora sería de obligación en cada documentación.

Los detalles del cambio de la FIFA

Los cambios en la normativa han tenido finalmente un desenlace después dos años de conversaciones y discusiones. Allí los protagonistas de esos debates fueron la FIFA, FIFPro, la EFC (Asociación Europea de Clubes), las ligas (WLA) y la UEFA.

Todos ellos lo hicieron en el marco de la 'Plataforma de Diálogo Social del Fútbol Internacional' para intervenir en las relaciones laborales entre jugadores y clubes.

Ahora bien, para hablar un poco sobre las penalidades, el jugador o club que afecten lo pactado en el contrato tiene derecho a una indemnización.

Esa castigo estará dentro de un importe igual al valor residual de lo acordado y que se incumplió. Todo también en caso de que el jugador afectado reciba una remuneración anual fija de hasta 150.000 dólares.

Incluso, más allá de la penalidad, este anuncio de la FIFA también prevé que tanto club como futbolista puede recibir otro varapalo, en este caso una multa de hasta seis salarios mensuales en caso de conducta abusiva.