Real Madrid hace oficial la llegada de José Mourinho con estos detalles

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La espera terminó. Lo que era un secreto a voces al inicio y luego una promesa de campaña de Florentino Pérez se acaba de hacer oficial por el propio Real Madrid, que anunció el regreso de José Mourinho como DT del primer equipo.

"La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029", indica el comunicado.

Y luego agregó la fecha en la que asumirá el mando de ese banquillo: "José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada".

José Mourinho y su segunda etapa con el Real Madrid

El estratega luso asumirá su segundo reto en la entidad merengue, después de más de una década que transcurrió de su primer paso por ese vestuario.

Su primer etapa al mando del club se dio entre 2010 y 2013, en medio de una de las mejores eras de su eterno rival, el FC Barcelona, liderado por esos días por Pep Guardiola.

'Mou' en ese periodo obtuvo tres títulos: Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, que no fueron suficientes para acabar con aquella gestión.

Ahora, José Mourinho tiene la misión de competir con otro gran Barcelona, esta vez en las manos del entrenador Hansi Flick, que ha logrado sumar dos ligas consecutivas para los culés.