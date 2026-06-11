El Barcelona se asegura al ‘Faraón del Gol’: ficha a la joya egipcia del Mundial 2026

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A las puertas del Mundial 2026,que se celebrará da partir de este jueves 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, el Barcelona no pierde el tiempo para reforzarse para la venidera temporada, donde buscará pelear por la UEFA Champions League.

Los blaugranas han asegurado una de las incorporaciones jóvenes más prometedoras del fútbol africano. El Al Ahly SC informó oficialmente que el conjunto azulgrana decidió ejecutar la cláusula de compra de Hamza Abdelkarim, conocido en su país como el "Faraón del Gol".

La operación contempla un pago inicial de 1,5 millones de euros, además de otros cinco millones en variables ligadas al rendimiento del jugador. La apuesta del Barcelona cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el interés que despertó el delantero en varios clubes importantes de Europa.

Hamza Abdelkarim se convierte en la joya del Barcelona

Equipos como el Bayern Múnich, el Olympique Lyonnais y el AC Milan seguían de cerca su progresión, pero finalmente fue la entidad catalana la que logró adelantarse en la carrera por hacerse con sus servicios.

Abdelkarim debutó con el primer equipo de Al Ahly en enero de 2025 y desde entonces ha llamado la atención por su capacidad goleadora, madurez competitiva y facilidad para marcar diferencias pese a su corta edad. Su irrupción ha sido tan impactante que en Egipto ya lo comparan con Mohamed Salah, la máxima referencia del fútbol del país durante la última década.

El talento del joven atacante no solo ha conquistado a los grandes clubes europeos, sino también al seleccionador nacional Hossam Hassan. A pesar de encontrarse todavía en edad juvenil, Abdelkarim fue incluido en la convocatoria de Egipto para disputar el Mundial de 2026, una muestra de la enorme confianza que existe en su potencial y de las expectativas que genera como una de las grandes promesas del fútbol africano.