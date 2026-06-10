El Barcelona quiere ser sede de este histórico evento europeo

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El FC Barcelona ha puesto en marcha uno de sus grandes objetivos institucionales para los próximos años. La entidad catalana confirmó la presentación formal de su candidatura para convertirse en la sede de la final de la UEFA Champions League de 2029, un evento que reuniría a millones de aficionados alrededor del mundo y que serviría como carta de presentación del renovado Spotify Camp Nou, según Marca.

La propuesta ha sido impulsada de manera conjunta con las principales instituciones vinculadas al proyecto y no es para menos. Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Real Federación Española de Fútbol han respaldado la iniciativa, convencidos de que la ciudad cuenta con las condiciones necesarias para dar un paso hacia adelante y ser la sede de uno de los partidos más importantes a nivel europeo.

Barcelona – Champions League

La candidatura representa mucho más que la organización de un partido. Para el club azulgrana, se trata de una oportunidad estratégica para exhibir la transformación del Spotify Camp Nou, un estadio que atraviesa una profunda modernización.

La documentación entregada ante la UEFA recoge todos los aspectos necesarios para demostrar la capacidad organizativa del proyecto. Desde cuestiones logísticas y operativas hasta compromisos institucionales, el expediente busca reforzar la imagen de Barcelona como una ciudad preparada para recibir acontecimientos de alcance global.

Uno de los puntos fuertes de la propuesta es la trayectoria de la capital catalana en la celebración de eventos internacionales. A lo largo de las últimas décadas, Barcelona ha demostrado una notable capacidad para gestionar competiciones deportivas de primer nivel, un factor que podría jugar a su favor durante el proceso de evaluación.

La decisión definitiva todavía tardará algunos meses en llegar. El organismo europeo revisará todas las candidaturas presentadas antes de seleccionar la sede ganadora. Mientras tanto, en el entorno azulgrana existe optimismo por las posibilidades del proyecto.

Finalmente, si la candidatura resulta elegida, Barcelona volverá a situarse en el centro del fútbol europeo, apoderándose de una final que podría convertirse en uno de los eventos más recordados para los fanáticos locales.